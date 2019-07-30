سلمان خان يحتفل بعيد ميلاد سانجاي دوت (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): نشر الفنان الهندي سلمان خان، عبر حسابه الشخصي في موقع "انستجرام" صورة تجمعه بالفنان الهندي سانجاي دوت. وكتب سلمان خان في تعليقه على الصورة: "كل سنة وأنت طيب يا بابا". يُذكر أن سانجاي دوت، ممثل وسياسي هندي، من مواليد 29 يوليو عام 1959، وفاز باثنين من جوائز فيلم فير، وهو ابن نجمي بوليوود سونيل دوت ونرجس، وصدر في 2018 فيلم سانجو الذي يعرض السيرة الذاتية له، من بطولة رانبير كابور. ​

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