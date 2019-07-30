بطلة "هوجان" تقضي إجازتها في إنطاليا التركية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نشرت الفنانة الشابة هاجر أحمد، عبر حسابها الشخصي في "انستجرام" صورًا لها من رحلتها في مدينة أنطاليا التركية.

وظهرت هاجر في الصورة على "بيتش باجي" مرتدية خوذة القيادة، وعلقت هاجر على الصورة: "هذه اللحظة هي حياتك".

هاجر واحدة من الوجوه الجديدة التي أثبتت وجودها سريعًا في الوسط الفني، وشاركت في مسلسلات "هوجان" و"حدوتة مرة". ​