فيديو : فيجاي ديفيراكوندا في موقف محرج بسبب معجب

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 30 يوليو 2019 04:35 صباحاً - في حادث محرج ، تعرض الممثل الهندي فيجاي ديفيراكوندا لموقف غريب ومحرج حيث قام معجب بجذبه فسقط على الأرض.



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وفي التفاصيل فإن نجم بوليوود كان يقوم بإعلان ترويجي لفيلمه الجديد "عزيزي الرفيق" في عدد من المناطق الهندية مثل نجالورو وكوتشي وتشيناي حين تقدم منه أحد المعجبين وجذبه من قدمه فسقط على الأرض .









ويظهر مقطع الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ،لحظة وقوع فيجاي الذي كان يخطب بين الجماهير، وفجأة اندفع شخص ناحية الممثل، وأمسك بقدميه، وسحبه فسقط فيجاي على الأرض قبل ان تتدخل الجماهير لمساعدته على الوقوف وطرد المعجب خارج المسرح .



هذا ما حدث للنجم فارون دوان أثناء التصوير



من المتوقع أن يطلق فيلم “عزيزي الرفيق” وهو من بطولة فيجاي ديفيراكوندا وراشميكا ماندانا في 27 يوليو في دور السينما بأربع لغات ، التيلجو والتاميل والمالايالامية والكانادا، كما أكد المخرج كاران جوهر مؤخرًا أن “عزيزي الرفيق” سيظهر مجددًا باللغة الهندية.

يذكر أن آخر أعمال فيجاي كان فيلم أرجون .