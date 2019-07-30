شاهد: انطلاق “الفيل الأزرق 2” في جدّة .. بغياب نجوم العمل

توافد الجمهور السّعوديّ لمشاهدة فيلم الفيل الأزرق بجزئه الثاني، حيث نفد عدد كبير من التذاكر فور الإعلان عن الفيلم، الذي انطلق الجمعة الماضية في دور السّينما بجدّة. ووسط هذا الحضور الجماهيريّ الكبير، تواجدت عدّة وسائل إعلام حضرت لتغطية الحدث، ولقاء نجوم العمل الذي أعلن في وقت سابق عن تواجدهم في العرض الأوّل. إلا أنّ الإعلاميّين تفاجؤوا بعدم حضور أيّ نجم من نجوم العمل، وسط تكهّنات عديدة.

يُذكر أنّ الفيلم من بطولة كريم عبدالعزيز، وهند صبري، ونيللي كريم، وإياد نصار، وشيرين رضا، ومعهم أيضًا الفنانة الشّابّة تارا عماد، والعمل من إخراج مروان حامد، وتأليف أحمد مراد، وقد نجح الجزء الأوّل من الفيلم في تحقيق إيرادت كبيرة. ومن جانبه كشف أحد شركاء منتجي الفيل، السيد أحمد ناقرو عن سبب غياب أبطال الفيلم بحسب مجلة “فوشيا”.