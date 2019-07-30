شاهد.. دنيا سميرغانم: توقفت عن دايت بسبب عمرو أديب ورجاء الجداوي

أكدت الفنانة دنيا سمير غانم ، أنها توقفت عن نظام الحمية الغذائية الذي تتبعه هي وزوجها الإعلامي رامي رضوان بسبب الإعلامي عمرو أديب و الفنانة

رجاء الجداوي.

وقالت "غانم"، خلال لقائها ببرنامج "الحكاية "المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر"، :" توقفت عن الدايت ،

أنا ورامي رضوان بسبب عمرو أديب ورجاء الجداوي".

واوضحت "غانم"، أنها تطهي لزوجها ولكن ليس كثيرا ، قائلة :" بعمل أكل بس مش كتير ، ورامي أصلا بيحب السلطات و الأكل الخفيف أكتر".

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