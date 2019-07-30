شاهد… سما المصري بالهوت شورت من برشلونة!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 30 يوليو 2019 02:50 صباحاً - أطلت الفنانة المثيرة للجدل سما المصري من ملعب نادي برشلونة الاسباني وذلك في صور وفيديوهات نشرتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وظهرت سما المصري في الفيديو بالهوت شورت وقالت انها ذهبت الى برشلونة احتفالا بفوز نادي الاهلي بدرع الدوري المصري وفوزه على نادي الزمالك. ثم قامت سما المصري بجولة داخل ملعب نادي برشلونة مستعرضة اراجاءه ومستعرضة شورتها الاحمر في نفس الوقت. وكانت سما المصري قد نفت في فيديو سابق طلب زواجها من لاعب كرة القدم الجزائري رياض محرز زاعمة انها لا تعرفه.

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