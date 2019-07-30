شاهد.. دنيا بطمة تحصل على سيارة مازيراتي هدية من زوجها!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 30 يوليو 2019 02:50 صباحاً - استعرضت الفنانة المغربية دنيا بطمة سيارتها الجديدة الباهظة الثمن التي تلقتها هدية من زوجها المنتج البحريني محمد الترك، وهي عبارة عن سيارة سبورت مازيراتي.
ونشرت دنيا مجموعة صور لهذه السيارة عبر حسابها الرسمي على موقع ”إنستغرام“، معلقة: ”شكرًا على تعاملكم الراقي سارة ومدير وكالة مازراتي والفراري.. وحشي الجديد مازراتي من بين السيارات اللي أعشقها خصوصًا السبورت غرانتوريزمو“.
وغازلت زوجها، قائلة: ”كلمة أحبك قليلة في حقك.. يعطيني خيرها ويكفيني شرها ويعطيكم يا رب على قد قلوبكم“.
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