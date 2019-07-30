الملك سلمان يؤدي صلاة الميت على شقيقه الامير بندر.. فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 30 يوليو 2019 02:50 صباحاً - أدى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز مع جموع المصلين في المسجد الحرام بمكة المكرمة بعد صلاة العشاء اليوم، صلاة الميت على شقيقه الأمير بندر بن عبدالعزيز.

وقطع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إجازته السنوية التي كان يقضيها في مدينة ”نيوم“ التابعة لمنطقة تبوك، ووصل مدينة جدة القريبة من مكة المكرمة، ليلحق صلاة الجنازة على أخيه الراحل في الحرم المكي.

وسيقام عزاء الأمير بندر في قصره بمدينة الرياض بدءًا من يوم غدٍ الثلاثاء.

وتوفي الأمير بندر، أمس الأحد، عن عمر قارب المائة عام، تاركًا خلفه سبعة من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود على قيد الحياة، وقد كان أكبرهم.