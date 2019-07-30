أحمد المسلماني يحتفل بعقيقة مولودته بحضور والد محمد صلاح.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رزق الإعلامي المصري أحمد المسلماني بمولودته الأولى من زوجته الدكتورة إنجى مهدي.

الإعلامي المصري أقام حفل عقيقة لمولودته بأحد الفنادق النيلية بالقاهرة، بحضور الأهل والأصدقاء، بالإضافة إلى عدد من نجوم الفن والثقافة والرياضة والإعلام.

وكان من بين الحضور سامح الصريطي، وشريف حلمي، والكابتن طاهر أبوزيد كما حضر الحاج صلاح غالي، والد النجم محمد صلاح.

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الإعلامي المصري التقط الكثير من الصور مع زوجته ومولودتهما وضيوف الحفل، وسط أجواء من البهجة التي سادت الحفل.

وكان أحمد المسلمانى قد احتفل بزفافه على الدكتورة إنجى مهدي في شهر مايو عام 2018، داخل أحد الفنادق النيلية، بحضور عدد كبير من نجوم السياسة والصحافة والإعلام والمجتمع.

وكان فى مقدمة الحضور المستشار أحمد الزند، وزير العدل الأسبق، واللواء حمدي بدين، والسفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، والمحلل السياسي د.مصطفى الفقي، والكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح، رئيس تحرير جريدة “اليوم السابع “، والمحامي الدولى خالد أبو بكر، والنائب البرلمانى سليمان وهدان وكيل مجلس الشعب.

كما حضر الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، والنائب طاهر أبو زيد، وزير الرياضة الأسبق، والكاتب الصحفي عمادالدين حسين ،رئيس تحرير جريدة الشروق، والكاتب الصحفي عادل السنهوري، رئيس تحرير صوت الأمة، والإعلامي عمرو الليثي، والإعلامي محمد مصطفى شردي، والشاعر جمال بخيت، والإعلامية ريهام إبراهيم، والحاج صلاح غالي، والد نجم مصر محمد صلاح.