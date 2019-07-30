شيماء عقيد تحتفل بعيد ميلاد ابنتها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، احتفلت الفنانة المصرية المعتزلة شيماء عقيد بعيد ميلاد ابنتها.

شيماء نشرت صور لطفلتها هالة، وكتب في رسالة عبر حسابها: «عيد ميلاد سعيد هالة أنت لست ابنتي فقط أنت أقرب صديقة لي، اليوم أستطيع أن أشكر الله لأنه منحني ابنة مثلك أتمنى أن أراك تكبرين وتصبحين ناجحة عيد ميلاد سعيد حبيبتي».

شيماء تلقت عدد كبير من تعليقات متابعيها، وهنأها الجمهور بمناسبة عيد ميلاد ابنتها، ولاحظوا الشبه بينهما.

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الفنانة المعتزلة ابتعدت منذ سنوات عن الأضواء وظهرت منذ أسابيع برفقة الفنانة رانيا يوسف وهي تغني معها في فيديو نشرته رانيا عبر حسابها الخاص.

الفنانة شيماء عقيد، ابتعدت عن الساحة الفنية منذ عام2007، وقررت التفرغ لحياتها الأسرية، وشاركت في العديد من المسلسلات ومنها “الوتد” و “القرار الأخير” و “سارة” و”حديث الصباح والمساء” و”أولاد الشوارع».

شيماء العقيد حققت شهرة قبل ذلك من خلال مسلسل «الصعود على السلالم المتحركة»، مع ياسمين عبدالعزيز وسناء جميل ومحمود عبدالمغني.

كما شاركت في بعض الأعمال السينمائية ومنها “كذلك في الزمالك” بطولة حسين الإمام، و “المشخصاتي” لتامر عبد المنعم.