تفاصيل سرقة شقة شيرين سيف النصر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية المعتزلة شيرين سيف النصر عن تفاصيل حادثة سرقة مجوهراتها من الشقة.

شيرين أكدت أن صديقتها المقربة هي من قامت بسرقة مجوهراتها من المنزل، وبدأ الأمر عندما استعارت منها صديقتها حذاء، وطلبت منها مفتاح غرفتها لإعادته وفجأة صرخت عليها لتخبرها أن مجوهراتها سرقت.

الفنانة المصرية قالت إنها اتصلت بالشرطة على الفور، وتم استدعاء مدير أعمالها وصديقتها إحسان للتحقيق معهما، وتبين أن صديقتها هي المسئولة عن السرقة.

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وكشفت التحقيقات أن أن صديقتها تتعامل مع اثنين جواهرجية، وبمناقشة أحدهم عثرت أجهزة الأمن على غويشة خاصة بشيرين عنده وتبين أن إحسان باعتها له مقابل 20 ألف جنيه، كما عثروا على عقدين تم تقيلدهم بالزجاج.

يذكر أن شيرين سيف النصر ممثلة مصرية قدمت عدد كبير من الأعمال الفنية منها: “سواق الهانم، النوم في العسل، أمير الظلام، غاضبون وغاضبات، اللص الذي أحبه، المال والبنون، ومن الذي لا يحب فاطمة، ومسرحية بودي جارد”، وغيرها.

ايتعدت شيرين سيف النصر عن الساحة الفنية منذ سنوات طويلة، حيث كان آخر أعمالها مسلسل “أصعب قرار”، والذي عرض عام 2006.