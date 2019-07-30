شاهد جمال هنادي مهنا في الطفولة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

فتحت الفنانة المصرية هنادي مهنا ألبوم طفولتها وشاركت جمهورها في صور قديمة من طفولتها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

صور طفولة هنادي كشف عن جمال طبيعي لم يتغير منذ الصغر وحتى الآن، ونشرت الفنانة هذه الصور بمناسبة الاحتفال بعيد ميلادها.

الفنانة الشابة تلقت عدد كبير من تعليقات جمهورها الذي هنأها بعيد ميلادها، وهنأتها صديقاتها أيضا على هذه المناسبة ومنهم هند عبدالحليم.

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هنادي مهنا فنانة شابة حازت على إعجاب الجمهور في الموسم الرمضاني من خلال مسلسل «زلزال»، والتي قدمت دور فتاة تحب «محمد»، والذي يقوم بدوره محمد رمضان وتضحي من أجله.

كما شاركت أيضا في مسلسل «حكايتي»، والذي تقوم ببطولته الفنانة ياسمين صبري، والفنان أحمد صلاح حسني ووفاء عامر.

واعتبرت الفنانة الشابة دورها في مسلسل «بركة» دورا مختلفا بالنسبة لها، وشارك في بطولة المسلسل عمرو سعد، هالة صدقي، محمد لطفي، وكمال أبو رية.

هاني مهنا من مواليد عام 1947، واحتفل هذا الشهر بعيد ميلاده الـ 72، وهو موسيقار كبير وملحن وعازف شهير، عزف مع كبار النجوم ومنهم أم كلثوم.