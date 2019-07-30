هل رأيت أجمل من سونجول أودن بالأصفر؟.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة التركية سونجول أودن الشهيرة بـ«نور» لجلسة تصوير جديدة، ظهرت فيها مشرقة بطلّة صفراء شديدة الأناقة، وحرصت على مشاركة متابعيها بلقطات عفوية منها.

سونجول بدت بمرتدية فستان من قطعتين، مكشوف البطن، ذو شق طويل لأعلى الفخذ، مسدلة شعرها البني بشكل زادها جاذبية، في الوقت الذي انتعلت فيه حذاء ذو كعب عالي من نفس اللون، حاملة حقيبة ذهبية براقة، وهي الطلّة التي لاقت اعجاب متابعيها الذين تغزلوا بأناقة الفنانة التركية، مشددين على أنها زادت الأصفر أنوثة بجمال قوامها.

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من ناحية أخرى، عُرض لسونجول أودن مؤخراً مسلسل جديد بعنوان «حكاية عائلة» المأخوذ عن المسلسل الأمريكي This is us، وقد حقق نسب مشاهدة مرتفعة منذ عرض الحلقات الأولى منه، وهو العمل الذي عادت به إلى الشاشة بعد فشل مسلسلها الأخير «خارج عن القانون» الذي شاركت في بطولته أمام الفنان التركي أركان بتككيا الشهير بـ«القبطان علي».

يُذكر أن سونجول أودن حققت شهرة عربية واسعة بعد مشاركتها في بطولة مسلسل «نور» أمام الفنان التركي كيفانج تاتليتوج الشهير بـ«مهند»، كما تألقت في بطولة مسلسل «نساء حائرات» على مدى 5 مواسم، وعربياً، شاركت سونجول في بطولة المسلسل المصري «تحت الأرض» أمام الفنان التركي أمير كرارة.