داليدا خليل تتخلى عن الأحمر.. شاهد طلّتها الجديدة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تخلت الفنانة اللبنانية داليدا خليل عن الشعر الأحمر، والذي اضطرت أن تصبغ به شعرها لطبيعة شخصيتها في مسلسلها الرمضاني «أسود».

داليدا حصلت على طلّة جديدة، وصبغت شعرها باللون البني الداكن، وقد حرصت على استعراض الـ«لوك» الجديد بصور شاركتها مع متابعيها، حيث أثارت طلّت الفنانة اعجاب محبيها، مؤكدين أن الألوان الداكنة لشعرها تبرز جمال وجهها.

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يُذكر أن مسلسل «أسود» من تأليف كلوديا مرشيليان ومن اخراج سمير حبشي، ويشارك داليدا بطولته كلاً من باسم مغنية، ورد الخال، الكو داوود، وغيرهم.

من ناحية أخرى، تنتظر داليدا خليل عرض فيلمها الجديد «بعد الخميس» خلال موسم عيد الأضحى المقبل، حيث تشارك في بطولته أمام نخبة من نجوم الوطن العربي، وأبرزهم، الفنان المصري طلعت زكريا، ومن السعودية عبدالله الجميري وميلا الزهراني ومحمد هاشم، ومن الإمارات منصور الفيلي وبلال عبدالله وعلي تميمي، بالإضافة للفنان السوري بسام علي.