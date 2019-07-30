دياب يشعل حفل وكالة الأهرام بقاعة المؤتمرات.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيا الفنان المصري دياب حفلا غنائيا ضخما بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، الحفل الذي نظمته وكالة الأهرام للإعلانات بحضور كثيف للجمهور من العائلات والشباب والبنات.

حضر دياب للحفل في تمام الساعة التاسعة مساء ليصعد مسرح الحفل في تمام الساعة العاشرة مساء على أنغام أغنية “عو”، ليرحب بعدها بالحضور متمنيا لهم قضاء سهرة ممتعة.

الفنان المصري قدم بعدها عدد كبير من أغانيه التي اندمج عليها الحضور بالرقص والغناء طوال الحفل منها: “يا واد يا سوسو، غمازات، حب دروشني، قلبت مرجحة”.

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وحرصت على حضور الحفل زوجة دياب هاجر الإبياري، المسئولة عن اختيار ملابس ظهوره بالحفلات كاستايلست خاصة به، كما حضر معه مدير أعماله ناصر بجاتو.

وكان دياب قد أحيا مؤخرا حفلا غنائيا بأحد أماكن السهر بالساحل الشمالي Rakkan بمنتجع Bo islands بسيدي عبد الرحمن، وسط حضور عدد كبير من جمهوره الذي تفاعل مع أغانيه طوال الحفل بالرقص والغناء.

وحضر دياب لمكان الحفل في تمام الساعة الثالثة والنصف صباحا ليلتقي رجل الأعمال ياسر سليم مالك Rakkan ويلتقطا الصور التذكارية معا ويرحب به ياسر سليم قبل صعوده مسرح الحفل في تمام الساعة الرابعة فجرا على أنغام أغنية “غمازات”، التي أشعلت الحفل من بدايته بالرقص والغناء.