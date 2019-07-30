ملابس الشاطئ تختصر سنوات روجينا وتزيدها تألقًا.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

مازالت الفنانة المصرية روجينا تستمتع بأجازتها الصيفية على احد الشواطئ بعيدا عن حر القاهرة.

روجينا شاركت جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، في صور لها على شاطئ البحر، وهي ترتدي ملابس البحر.

الفنانة المصرية اختارت لها فستان أبيض شفاف يكشف عن كتفيها، بينما حجبت عينيها عن الشمس بنظارة كبيرة، ووضعت ماكياج بسيط، وعلقت قائلة: «صباح السعادة».

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روجينا تلقت عدد كبير من تعليقات الجمهور الذي أحب طلتها المميزة، والتي جعلتها تبدو أصغر سنا، كما تغزلت نجمات الوسط الفني بروجينا ومنهم منة فضالي ولقاء سويدان.

الفنانة المصرية كرمن مؤخرا من خلال مهرجان «جرش» السينمائي بالأردن، وشاركت جمهورها في صور لها من هناك.

روجينا تغيبت عن السباق الرمضاني لهذا العام على غير العادة، ولم تشارك إلا كضيفة شرف في مسلسل «بدل الحدوتة 3»، والذي قدمته الفنانة دنيا سمير غانم.

الفنانة المصرية كانت متواجدة في الموسم الرمضاني الفائت من خلال مسلسل «كلبش 2»، مع الفنان أمير كرارة، والذي حقق نجاحا كبيرا، كما شاركت في مسلسل «ضد مجهول»، مع الفنانة غادة عبدالرازق.