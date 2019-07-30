تامر حسني يشعل أجواء حفل أحد الشركات العقارية وسط حضور كثيف.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

على نيل القاهرة وبداخل فندق الفورسيزون احتفلت شركة جى فى للتطوير العقارى بمناسبة افتتاح مشروع قرية وايت ساند بالساحل الشمالي، وأقامت حفل بمناسبة افتتاح المشروع.

وأشعل الفنان المصري تامر حسني الحفل بحضور العديد من العملاء ومديرة الشركة وعدد كبير من الشخصيات العامة والاعلاميين.

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وحضر تامر بصحبة مدير أعماله حسام حسني، وتامر يحيى، وقدم تامر خلال الحفل العديد من أجمل أغانيه، التي أشعل بها الحفل فى احتفالية ضخمة نظمنها رايت كليك.

ويستعد تامر حسني لخوض سباق عيد الأضحى بفيلم جديد، والذي لم يتم الاستقرار على اسمه النهائي بعد، حيث كان يحمل اسم “كل سنة وانت طيب” قبل أن يقرر فريق الحمل تغييره.

ويشارك في بطولة العمل كل من تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح وتدور أحداثه فى إطار كوميدى أكشن لا يخلو من المغامرة وتم تصوير معظم أحداثه فى العاصمة اللبنانية بيروت، ويظهر عدد من النجوم كضيوف شرف ضمن الأحداث، ومن بينهم الفنان أحمد السقا والفنانة مي عزالدين.