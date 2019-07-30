أورتيجا يتعرض لإصابة شديدة بعد سقوط المسرح في حفله الأخير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض مطرب المهرجانات المصري أورتيجا لإصابة شديدة في ساقه اليسرى، وذلك خلال إحيائه حفل زفاف بأحد الفنادق.

فأثناء غناء أورتيجا على المسرح فوجئ بسقوط قطع “البلكس” من أرضية المسرح، وهو ما تسبب في سقوطه وإصابته في ساقه اليسرى.

وعلى الفور نقل أورتيجا إلى مستشفى الطيران لتلقي العلاج، واستلزم الجرح 6 غرز، وأمره الأطباء بالخضوع للراحة لمدة 10 أيام، وتم عمل تقرير طبي بالإصابة.

Advertisements

ومن جانبها، أبلغت إدارة أعمال أوكا وأورتيجا المتعهدين باعتذاره والغياب عن الحفلات المتعاقد عليها بسبب الإصابة، على أن يتولى أوكا فقط وفرقته إحيائها.

وكان مطربا المهرجانات أوكا وأورتيجا قد أشعلا مؤخرا حفل زفاف رجل الأعمال محمد إبراهيم عبدالحميد مالك سلسلة محلات lris optics إلي عروسه ريم ربيع، كريمة رجل الأعمال ربيع رجب صاحب مجموعة شركات Excellent tours و Agaza click للسياحة.

وشهد الحفل حضور لفيف من رجال الدولة ورجال الأعمال وسيدات المجتمع، بالإضافة إلى عدد كبير من الأهل والأصدقاء المقربين.