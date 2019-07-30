منة جلال فتاة فقيرة في «حواديت الشانزليزيه»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تشارك الفنانة المصرية منة جلال، في مسلسل جديد يحمل عنوان “حواديت الشانزليزيه”، للفنان إياد نصار، حيث بدأت تصوير مشاهدها منذ عدة أيام، موضحة أنها تُقدم شخصية تُدعى “نعمة”.

ويدور محور دور “نعمة” حول فتاة فقيرة تمر بعدة أزمات ولكنها تعمل في “تياترو” في سعيها لمحاولة بناء مستقبلها وذلك خلال فترة زمنية بحقبة الخمسينيات من القرن الماضي.

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وينتمي العمل إلى نوعية أعمال الـ45 حلقة، وتدور أحداثه حول الصورة العامة للحياة خلال الخمسينيات، مُعربة عن سعادتها البالغة لمُشاركتها فيه، والذي يضم عددا كبيرا من الفنانين.

ويشارك في بطولة مسلسل “حواديت الشانزليزيه”، إياد نصار، مي سليم، داليا مصطفي، إنجي المقدم، إدوارد، منة جلال، عمر الشناوي، هاجر الشرنوبي، أنعام سالوسة، حمدي الوزير، أماني كمال، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، رباب ممتاز، جينا سليم، سارة عادل وغيرهم.

والعمل من إنتاج شركة “سينرجي” للمنتج تامر مرسي، ومن قصة أيمن سليم، وسيناريو وحوار أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.