مي العيدان: تمنيت لو كنت مكان فجر السعيد بالمستشفى

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان صورة للإعلامية فجر السعيد، ودعت لها بالشفاء العاجل.

مي كتبت: “فجر السعيد اشتقت لك.. فجر السعيد بالنسبالي قيمتها أكبر من إعلامية وكاتبه ومنتجه ولا أبالغ لو قلت إنها أغلى نعمة الله رزقني فيها بآخر عشر سنوات من عمري لدرجة اني اسميها نعمة الله علي . . انسانه ما اتكرر بالحياة أوقفت معي وقفات و سوت لي أشياء اهلي ماقدموها لي”.

وكشفت تفاصيل ما فعلته بمجرد رؤية فجر في العناية المركزة، حيث قالت: “لما دخلت العنايه المركزه وشفتها قسما بالله ثلاث تمنيت أن أكون مكانها ومع الصلاة دعيت أن الله ياخذ من عمري وصحتي ويعطيها وهم ماراح اوفيها حقها”.

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واختتمت كلامها بقولها: “يارب ياقادر يامقتدر يامن أُحييت العظام وهي رميم شافها وعافها و اكسوها بالصحة و العافيه و العمر المديد دعاءكم”.

وكانت الاعلامية الكويتية فجر السعيد قد تعرضت مؤخرا لأزمة صحية شديدة أثناء إجرائها عملية جراحية، وهو ما استدعى نقلها على الفور إلى غرفة العناية المركزة.

وكشفت الفنانة الإماراتية أحلام، الصديقة المقربة لفجر، تفاصيل الحالة الصحية لها، بقولها: “#فجر_السعيد دخلت غرفه العمليات في مستشفى خاص في الكويت وأجرت عمليه باي باس (تحويل_مسار) وبعد العمليه بيومين أصابها تسريب من العملية”.

وأضافت: “ولأن المستشفى ما اكتشفوا التسريب للأسف إلا بعد يومين أدى التسريب الى تسمم حاد في الدم أثرت على الوظائف الحيويه مما استدعى نقلها لمستشفى مبارك الكبير.. والشكر الكبير اولاً لله تعالى ثم لهم على كل الرعايه اللي وجدتها هناك والشكر للدكتور علي الموسوي اللي ما تركها ثانيه وكل المستشفى وكان يطمنا عليها كل شوي لان ممنوع عنها الزياره”.