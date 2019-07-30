30 يوليو انتخابات نقابة الموسيقيين المصرية.. التنافس شديد

تجري، الثلاثاء، انتخابات نقابة الموسيقيين المصرية التي يتنافس خلالها النقيب الحالي هاني شاكر مع النقيب الأسبق مصطفى كامل، وتشهد أيضاً تنافس 45 موسيقيا على الفوز بعضوية مجلس النقابة.

وكانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا رفضت طلب وقف الانتخابات المُقدّم من إيمان البحر درويش، وأوصت بإجرائها في موعدها، بينما قبلت الدعوى المقامة لوقف قرار شطب عضوية درويش من النقابة.

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وقال هاني شاكر، لـ"العين الإخبارية"، قبل إجراء الانتخابات بساعات: "أتعرّض لحرب غير شريفة طالت سمعتي وتاريخي الفني الكبير، ولكن إيماني قوي جداً بأن الحق سوف ينتصر، وثقتي في قرار زملائي الموسيقيين يمثّل مصدر قوّتي.. لا أحب الدخول في حروب بلا قيمة ولا أهوى التجريح في أحد مهما كان، تعلمت أن أتعامل مع الناس بأخلاقي".

وأضاف: "قدّمتُ إنجازات رائعة لزملائي الموسيقيين وهذا الأمر أسعدني جداً، وأخوض هذه الانتخابات للمرة الثانية نتيجة إيماني بأن خدمة زملائي واجب وشرف كبير".

وتابع هاني شاكر: "لن أتنازل عن دوري في خدمة الموسيقيين وسوف يتلقى أعداء النجاح رداً حاسماً من خلال صندوق التصويت، أناشد زملائي المشاركة ضمن الانتخابات، وتحويل هذا اليوم إلى عيد للموسيقيين في مصر".

من ناحية أخرى، قال مصطفى كامل: "كنت متردداً في خوض انتخابات نقابة الموسيقيين، ولكن تحمّست للتجربة بعدما شجعني زملائي الذين أسعى لخدمتهم"، مبدياً أمله في أن تُنظّم العملية في كنف الشفافية.