الان تتابع وفاة المذيع السعودي السابق #محمد_الرشيد #وفاه_محمد_الرشيد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365 ‏انتقل إلى رحمة الله المذيع السعودي السابق محمد الرشيد العثمان، حيث وافته المنية مساء الاثنين. وستقام عليه الصلاة عصر الثلاثاء بمسجد الراجحي في مدينة الرياض، والعزاء في منزله بحي العزيزية بالرياض.

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