شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Aladdin يحقق مليار و 9 مليون دولار إيرادات بجميع أنحاء العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم Aladdin إيرادات وصلت إلي مليار و 9 مليون دولار فى جميع أنحاء العالم. فيلم Aladdin يعد إعادة لإنتاج الفيلم الكرتونى الشهير Aladdin فى نسخة سينمائية حية، والذى طُرح تجاريًا عام 1992 . Advertisements فيلم Aladdin يشارك فى بطولته الممثل المصرى مينا مسعود، الذى يجسد الأداء الصوتى لشخصية "Aladdin"، والنجمة نعومى سكوت بدور "Jasmine" حبيبة علاء الدين، والنجم العالمى ويل سميث الذى يؤدى دور شخصية الجني ويجمع العمل بين العديد من عوامل النجاح منها قصة الفيلم المشوقة والرقص والغناء إضافة الي نجومية ويل سميث.

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