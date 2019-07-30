شكرا لقرائتكم خبر عن حسام الحسينى اسم مرتبط بنجاح الكليبات.. حقق نصف مليار مشاهدة فى 6 أغانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يومياً تعرض عشرات الكليبات للكثير من المطربين، منهم لهم صدى كبير فى الوسط الفنى، ولكن سرعان ما تدخل طى النسيان، بسبب سوء تنفيذ فكرتها أو "نحتها" بالنص من أعمال فنية أخرى، بالإضافة إلى عدم إبراز لمسات جديدة واضحة تستقر فى وجدان المشاهد التى تغيب دائماً عن خيال المخرجين، وهو ما يبحث عنه المخرج حسام الحسينى فى كليباته لوضع أعماله فى مقدمة قوائم البحث دائماً.

للحسينى تاريخ طويل فى السيطرة الدائمة على محركات البحث المصرية والخليجية والعالمية فى بعض الأحيان، فدائماً ما تحظى الكليبات التى يقوم بتنفيذها وإخراجها على صدى كبير فى قوائم البحث، ويحقق عدد مشاهدات تتخطى مئات الملايين من المشاهدات مثل كليب "نمبر وان" للفنان محمد رمضان الذى نجح فى حصد 112 مليون مشاهدة حتى الآن عبر موقع يوتيوب.

ولم يكن كليب "نمبر وان" هو الأول الذى يتخطى حاجز الـ 100 مليون مشاهدة، فهناك كليب "أنا الملك" للفنان محمد رمضان، الذى نجح فى تخطى حاجز الـ 100 مليون مشاهدة، وهو من تنفيذ المخرج حسام الحسينى، الذى دائماً ما ينجح فى بسط أعمال على قوائم البحث.

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ومن ضمن الأعمال الفنية الشهيرة التى سيطرت على منصات البحث فى مختلف مواقع السوشيال ميديا، كليب "100 وش " للمطرب والميجا ستار تامر حسنى ومصطفى حجاج ودياب وأحمد شيبة، الذى نجح فى تخطى حاجز الـ 50 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب.

وكانت آخر أعمال الحسينى التى نجحت فى السيطرة على زمام قوائم البحث، الكليب الأخير للفنان محمد رمضان والمطرب سعد لمجرد "انساى" الذى حقق أكثر من 50 مليون مشاهدة خلال الأسبوع الأول من طرحه عبر منصات اليوتيوب، بالإضافة الى استمراره فى التريند المصرى طوال الايام الماضية ومشاركته فى تريند الكثير من الدول العربية والعالمية فى بعض الأحيان.

الحسينى مؤخرا تعاقد مع إحدى الشركات العالمية والتى ستسند له إخراج عدة كليبات جديدة لنجوم عالميين، خاصة بعدما حقق ما يقرب من نصف مليار مشاهدة فى 6 كليبات فقط.



