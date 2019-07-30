ليالي الصيفية| نرمين الفقي في اليونان وريهام أيمن رفقة ابنتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

مع حلول فصل الصيف، يحرص نجوم الفن على الاستمتاع بأوقاتهم في المصايف والمتنزهات داخل وخارج مصر.

نرصد لكم في هذا الباب صور النجوم من رحلاتهم الصيفية:

أمينة خليل

نشرت الفنانة أمينة خليل صورة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، أظهرتها تستمتع بإجازتها الصيفية في أحد الأماكن الساحلية.

إيهاب فهمي

نشر الفنان إيهاب فهمي صورة له أمام شاطئ البحر، أثناء قضاء عطلته الصيفية بأحد الأماكن الساحلية، وذلك عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

ديانا حداد

نشرت المطربة ديانا حداد صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال في أحد الأماكن الساحلية.

لاميتا فرنجية

حرصت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية على قضاء فترة استجمامها في بيروت، ونشرت عبر حسابها عبر "إنستجرام"، صورة أظهرتها تقف على صخرة وسط الطبيعة.

سلمى رشيد

نشرت الفنانة المغربة سلمى رشيد صورتها من أحد الأماكن السياحية، حيث ظهرت أمام البحر، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ريهام أيمن

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نشرت الفنانة ريهام أيمن، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورة جمعتها بابنتها "ليليا"، من إجازتها الصيفية التي تقضيها الساحل الشمالي.

أحمد داوود وعلا رشدي

نشرت الفنانة علا رشدي، صورة عبر حسابه الرسمي في "إنستجرام"، وهي تستمتع بإجازتها الصيفية رفقة زوجها الفنان أحمد داود، في العاصمة البرتغالية لشبونة.

نرمين الفقي

توجهت الفنانة نرمين الفقي إلى اليونان، لقضاء عطلتها الصيفية، وحرصت على مشاركة صورها مع جمهورها عبر حسابها الشخصي في موقع "إنستجرام"، وظهرت نرمين أمام "حمام السباحة".

مصطفى حجاج

نشر الفنان مصطفى حجاج صورة، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وقد ظهر في الصورة بملابس الصيف أمام أحد الشاليهات.

فاتن موسي

نشرت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى صورة جمعتها بزوجها الفنان مصطفى فهمي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء الاستمتاع بإجازتهما الصيفية في الساحل الشمالي.

رانيا منصور

شاركت الفنانة الشابة رانيا منصور جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة من إجازتها الصيفية في العلمين.

جيسي عبدو

نشرت اللبنانية جيسي عبدو، عبر حسابها الشخصي في موقع "إنستجرام"، صورًا لها من رحلتها الصيفية. ​