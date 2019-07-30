سمية الخشاب في المغرب ونيللي مقدسي جريئة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

سمية الخشاب

نشرت الفنانة سمية الخشاب، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة أثناء زيارتها للمغرب.

ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة لها من داخل سيارتها.

ديانا حداد

نشرت الفنانة اللبنانية ديانا حداد، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة عشرينية.

دنيا بطمة

نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بصحبة صديقتها، ظهرت فيها بقفطان مغربي.

نوال الزغبي

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نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة كاجوال أنيقة.

سارة عبدالرحمن

نشرت الفنانة سارة عبدالرحمن، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

نيللي مقدسي

نشرت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها داخل حديقة منزلها، ظهرت فيها بإطلالة جريئة.

هند عبدالحليم

نشرت الفنانة هند عبدالحليم، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها داخل سيارتها.

ندى موسى

نشرت الفنانة ندى موسى، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها، ظهرت فيها بشعر كيرلي، حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

أسماء أبو اليزيد

شاركت الفنانة أسماء أبو اليزيد جمهورها بصورة نشرتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"عباءة" سوداء طويلة، كما زينتها بالإكسسورات.