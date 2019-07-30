قبلة أم كلثوم ومعجب منير.. فنانون سقطوا على المسرح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لسقوط مغني المهرجانات أورتيجا أثناء إحيائه حفل زفاف في أحد الفنادق، بعد أن انهار جزء من أرضية المسرح.

وقد نُقل أورتيجا إلى المستشفى لتلقي العلاج، واستلزمت إصابته عددًا من الغرز، فيما قرر الأطباء احتجازه لحين تماثله للشفاء.

التقرير التالي يستعرض لكم عددًا من الفنانين سقطوا أثناء تقديم عروضهم الفنية على المسرح قبل أورتيجا.

محمد منير

سقط الفنان محمد منير على المسرح خلال إحدى حفلات التلفزيون.

ظهر الكينج في الفيديو أثناء غنائه "علّي صوتك"، قبل أن يندفع إليه شاب من معجبيه لاحتضانه ويسقط كلاهما أرضًا.

أم كلثوم

حكى الفنان سمير صبري في برنامجه "ماسبيرو" على قناة "تن" قصة سقوط أم كلثوم على المسرح في باريس، بعد أن حاول معجب تقبيل قدمها، وحاولت هي إبعاد ساقها عنه لكنها سقطت على الأرض.

إليسا

سقطت الفنانة إليسا على المسرح أكثر من مرة، منها ما حدث في حفل رأس السنة بدبي.

شذى حسون

سقطت الفنانة شذى حسون في حفلها بمهرجان الفضائيات العربية عام 2015، بسبب فستانها الطويل. فبينما كانت منهمكة في الغناء توجهت إلى اليسار، فسقطت على المسرح.

مروى اللبنانية

تعرضت الفنانة اللبنانية مروى لموقف محرج أثناء مشاركتها في حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان "الممشى السياحي"، الذي أقيم في مدينة الغردقة.

أثناء غناء مروى سقطت على المسرح بسبب الحذاء العال الذي كانت ترتديه، لكنها تابعت الغناء ونهضت مرة أخرى.

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دوللي شاهين

سقطت الفنانة دوللي شاهين في حفل أحيته على شاطئ البحر الأحمر.

هيفاء وهبي

سقطت الفنانة هيفاء وهبي في حفل لها بستار أكاديمي.

شيرين عبد الوهاب

سقطت الفنانة شيرين عبد الوهاب، في أولى حلقات العروض المباشرة من برنامج المسابقات الغنائية "ذا فويس" في العام 2012، وذلك أثناء عودتها إلى كرسيها إلى جوار زملائها في لجنة التحكيم.

مايا دياب

سقطت الفنانة مايا دياب أثناء جلوسها على كرسي كان مخصص لها على خشبة المسرح، بعدما اختل توازنها، أثناء تقديمها لإحدى أغنياتها في برنامجها "هيك منغني" عام 2012.

نوال الزغبي

اختل توازن المطربة اللبنانية نوال الزغبي أثناء إحيائها لحفل شم النسيم في مدينة شرم عام 2006، وسقطت على المسرح.

راغب علامة

سقط الفنان راغب علامة على المسرح أثناء غنائه "كل ما أشتاق إليها" ضمن فعاليات مهرجان بكاسين بلبنان.

وفي حسابه عبر "تويتر" عقب الحادثة، غرّد علامة معلقًا: "بسبب الرطوبة العالية اليوم في بكاسين، طبقات ماء حولت المسرح إلى ما يشبه مكانًا للتزحلق. أكلت نصيبي وتزحلقت… ومرت والحمدلله على خير".