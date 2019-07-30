وفاء الكيلاني بإطلالة مختلفة تمامًا.. وتيم حسن مستمرٌّ في عُزلته!

انهالت التعليقات على صورة للإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، زوجة الفنان السوري تيم حسن، نشرتها إحدى الصفحات المعنية بأخبار الأخير. وظهرت الكيلاني في الصورة، مختلفةً كثيرًا _كما علّق الجمهور _ بإطلالة صيفية جريئة، ووشم رسمته على كتفها، إلا أن الصورة لم تكن واضحة بشكل كافٍ لإظهار ما كُتب في الوشم وفيما إذا كان صورة أو اسمًا. التعليقات التي حظيت بها الصورة كانت متباينةً، فالبعض قال إن وفاء اكتسبت بعض الوزن، وآخرون رأوا بأنها ازدادت جمالاً منذ ارتباطها بتيم حسن.

طرف ثالث من الجمهور لم ينسَ اختفاء الفنان السوري، خاصةً في مواقع التواصل الاجتماعي، فاعتبروا أن غيابه طال كثيرًا، خصوصًا في ظل الأخبار الكثيرة المتداولة مؤخرًا عن الجزء الرابع من مسلسل الهيبة، وأسماء الفنانات المتداولة والتي ستُشارك إحداهن في بطولة المسلسل. واختفى تيم حسن بشكل كامل عن مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتهاء مسلسل “الهيبة – الحصاد” والذي شارك في بطولته بالموسم الرمضاني الماضي إلى جانب الفنانة سيرين عبدالنور، ورغم محاولات الجمهور الكبيرة ومطالبتهم المستمرة له بالخروج عن صمته والتواصل معهم، والحديث عن رأيه بوجود جزء رابع من الهيبة، إلا أن حسن استمر في عُزلته. ومن جانبها تواجدت الكيلاني على موقع تويتر بشكل خجول، إذْ اكتفت بالتعليق على الأحداث كتقديم التهاني لمنتخب الجزائر بالفوز ببطولة كأس أفريقيا، ونعي النجوم الذين رحلوا عن عالمنا خلال الفترة الماضية مثل عزت أبو عوف وفاروق الفيشاوي.