شاهد: نجل أنغام يتوعّد زوجها أحمد إبراهيم وسرعان ما تراجع.. ما القصة؟

لا يزال عمر عارف، الابن الأكبر للفنانة المصرية أنغام، يُثير الجدل بإطلاقه العديد من الرسائل عبر خاصية “إنستغرام ستوري” ولكن هذه المرة توعّد الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم زوج والدته أنغام. وكشف عمر، عبر صورتين جديدتين أظهرا أن الأمور الشخصية بينه وبين والدته وزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، غير مستقرّة، وهو ما فتح باب التساؤلات تارة والغموض تارة أخرى حول ما يقصده نجل أنغام. وجاء في فحوى الرسائل التي أطلقها عمر عارف قوله في إحداها: “كل حاجة هتتقال خلاص”، فيما نشر صورة أخرى لأحمد إبراهيم، وكتب عليها: “مسيرك هتقع في إيدي يا..”.

الغريب أن عمر عارف سرعان ما تراجع عن نشره لهذه الرسائل، وقام بحذفها من :إنستغرام ستوري”، بعد دقائق قليلة، ولم يأخذ الجمهور فرصته في التعليق على الأمر وربما لم يرها الكثيرون. وكان الجمهور قد استغلّ نشر عمر عارف، لمقطع فيديو عبر حسابه على “إنستغرام”، وتلقّى عليه بعض التعليقات التي تُشجِّعه على عدم مناقشة أي أمور شخصية أو خلافات مع والدته على مواقع التواصل الاجتماعي، احترامًا لها ولخصوصيتهما.

فيما استغلّ البعض الآخر سرعة حذفه لصور توعُّده لزوج والدته، بالتعليق على آخر فيديو له حيث وقف البعض بجواره كون زوج والدته قريب السن منه، على حد قولهم، وآخرون طالبوه بعدم الخطأ في زوج والدته، خاصةً أن أنغام، قامت على تربيته ومن حقّها أن تهنأ بحياتها. ويعدُّ عمر هو الابن الأكبر للفنانة أنغام من زوجها السّابق مجدي عارف، وكان بعيدًا عن الحديث الصحفي والإعلامي، إلا أن زواج والدته من الموزع الموسيقي الشاب أحمد إبراهيم وضعه في بؤرة الضوء. يُذكر أن الفنانة أنغام تزوّجت الفنان أحمد إبراهيم في فبراير الماضي، ما أدّى إلى نشوب خلافات بينها وبين الفنانة أصالة التي تجمعها علاقة قرابة بزوجة أحمد إبراهيم السّابقة.