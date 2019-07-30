نقل الإعلامي عبدالرحمن الشبيلي إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث في شقته بباريس

تعرض الإعلامي الدكتور عبدالرحمن الشبيلي لحـادث عرضي في شقته بالعاصمة الفرنسية استدعى نقله إلى المستشفى للعلاج. ويقاسي الشبيلي إصابة بليغة تسبب بها سقوط جزء من سقف الشرفة في شقته الباريسية، ويجري الترتيب لنقله بواسطة الإخلاء الطبي إلى الرياض.

ويُعرف الدكتور عبدالرحمن الشبيلي بكونه أحد مؤسسي الإذاعة والتلفزيون في المملكة، ومن أوائل الأكاديميين في تخصص الإعلام، ونال عضوية مجلس الشورى لدورتين، كما كرّمته القيادة بوسام الملك عبد العزيز.