بالفيديو.. عصام كاريكا يحيى حفلا غنائيا في مطروح

يحيى الفنان عصام كاريكا حفلاً غنائياً، يوم الجمعة الموافق 2 أغسطس المقبل، على مسرح سيروس بيتش بار، في مركز العلمين، بمحافظة مطروح. العلمين، بمحافظة مطروح. يذكر أن الفنان عصام كاريكا طرح سابقاً كليب بعنوان "مزمزته"، وهو من ألحانه، و كلمات محمد هلال، و توزيع باسم منير، و إخراج إسلام فتحي، كما حقق الكليب نجاحاً واسعاً عبر مواقع السوشيال ميديا. وهو من ألحانه، و كلمات محمد هلال، و توزيع باسم منير، و إخراج إسلام فتحي، كما حقق الكليب نجاحاً واسعاً عبر مواقع السوشيال ميديا. Advertisements

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