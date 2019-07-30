"عدم تنظيم..وتجاهل حرمة الموتى" خطايا وسائل الإعلام في عزاء الفنانين

ما أن يُتوفى أحد المشاهير أو قريب له حتى تتسابق الكاميرات لتلتقط الصور للحظات انفعالهم أو حزنهم ونشر خبرًا للسبق على شبكات التواصل، متجاهلين تمامًا إنهم يمارسون أبرز إنتهاكات الخصوصية، وعدم احترام لمشاعر أهل الفقيد، واستهانةٌ بحرمة الموتى، وأخر مشهد بغضب "الفيشاوي الأبن" في عزاء فاروق الفيشاوي بعد تزاحم الصحفيين علي الفنانين .

واخر مشهد حدث في هذا الإطار، إنفعال وغضب الفنان أحمد الفيشاوي في جنازة والده، علي الصحفيين، نظرًا لإزدحامهم الشديد وسباق لإلتقاط صور صحفية من العزاء، الأمر الذي أزعج "الفيشاوي" الأبن، لعدم مراعاة حزن الأهل علي الراحل .

وعلق الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "MBC مصر"، علي تزاحم وتكدسات الصحفيين بجنازة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، وعدم الإفصاح للفنانين لتقديم واجب العزاء، قائلًا: "إيه التوحش ده؟! إنتم مين؟ الشعب المصري كان مسالم، الموت والجنازة ليهم حُرمة تحترم، إحنا مكناش عارفين نمشي في الجنازة!".

غضب عادل إمام في تشييع جنازة نور الشريف

"إحترم المناسبة ياخي"..بهذه الكلمات عبر الفنان عادل إمام عن غضبه في جنازة النجم الراحل نور الشريف، وتتماثل تلك العبارات في العلن او السر لكل الفنانين الذين يحضروا مراسم جنازة او عزاء لأحد أصدقائهم، ولك نظرًا للتزاحم الشديد وإلحاح بعض المصورين الصحفيين لتوثيق لحظات الوداع لأهل وأصدقاء الفقيد.

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مما أدي إلي كسر نظارة الفنان عادل إمام، أثناء تشييع جثمان الراحل نور الشريف، كما واجه "الزعيم" موقفاً غريباً داخل المسجد أثناء جلوسه إلى جانب الممثلين محمود ياسين وعزة العلايلي، إذ طلب منه أحد المعجبين التقاط صورة معه.

وبدا الغضب على وجه إمام ولم يتمالك نفسه عن توبيخ المعجب قائلاً: “صورة إيه؟! إنت في جامع، إحترم المناسبة يا أخي!” قبل أن يطلب منه المغادرة وقال له: "يلاّ اتفضّل يا أخي!".

وفي ذات الصدد، خلال عزاء والدة يسرا، الذي أُقيم في دار مناسبات مسجد عمر مكرم، وسط العاصمة المصرية القاهرة، أثارت الفنانة أزمة مع نقابة الصحافيين بعد ”طرد“ إحدى الصحفيات من العزاء، ما دفع النقاية للخروج ببيان رسمي.

أما في تشييع جنازة الفنانة الراحلة فاتن حمامة، ومع التزاحم الشديد وحضور الآلاف من الجماهير ونجوم الفن والرياضة والإعلام الشخصيات العامة، بالإضافة إلي سباق المصوريين الصحفيين، لألتقاط صور وداع محبي وأهل الراحلة إلي مثواها الأخير، الأمر الذي أدي إلي سقوط سور المسجد .