نشرت الفنانة هند صبري صور افتتاح فيلمها "الفيل الأزرق 2"، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وظهرت من خلالها مع باقة لامعة من نجوم الفن. من خلالها مع باقة لامعة من نجوم الفن. يذكر أن فيلم "الفيل الأزرق 2"، من تأليف أحمد مراد، و إخراج مروان حامد، و بطولة كل من كريم عبد العزيز، هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، تارا عماد، أحمد خالد صالح. 2"، من تأليف أحمد مراد، و إخراج مروان حامد، و بطولة كل من كريم عبد العزيز، هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، تارا عماد، أحمد خالد صالح. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. هند صبري في افتتاح فيلم "الفيل الأزرق 2" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.