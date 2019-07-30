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شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور يتألق فى حفل المهرجان الصيفى للأوبرا بالأسكندرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم النجم الشاب تامر عاشور ، مساء اليوم الاثنين، فى ختام حفلات المهرجان الصيفى على المسرح الرومانى بكوم الدكة ، والذى تنظمه دار الاوبرا المصرية بالأسكندرية مجموعة من أغانيه ، التى لاقت تفاعل كبير من الجهور .
وقدم عاشور، مختارات من أعماله القديمة والحديثة منها بيت كبير ، قالولي نسيك ، عشت معاك حكايات , كلموها عني , كرهيني فيكي , انت اخترت ، اجمل حلم ، أيام ، حبيبي أنت ، مشوفناش خير ، من غير ما أحكيلك ، قولوله سماح ، ده حكاية ، متختلفيش ، في بالي ، بقالي زمان ، سلام , مرة وخلصانة الحكاية .
يذكر أن دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر ، ستواصل تنظيم حفلات المهرجان الصيفى بمسرح سيد درويش فى الفترة من 16 اغسطس حتى 6 سبتمبر القادم.
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