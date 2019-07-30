شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور يستجيب لشاب طلب يشاركه الغناء.. ويمازحه: معاك واسطة ولا إيه؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب الشاب "عمار" مشاركة الفنان تامر عاشور فى الغناء على المسرح ووافق بالفعل وصعد معه على المسرح وشاركه فى أغنيتين وصافحه وشجعه على استكمال مسيرة الغناء.
وقال الشاب إنه لم يصدق أن الفنان تامر عاشور وافق على صعوده المسرح والغناء معه والتى كانت أمنيته أن يشاركه الغناء، ورد عليه الفنان تامر عاشور ممازحا "أنت معاك واسطة ولا إيه؟".
وكان النجم تامر عاشور أحيا وفرقته، مساء اليوم الاثنين، حفله الفنى، فى آخر حفلات المهرجان الصيفى على المسرح الرومانى بكوم الدكة والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، وسط حضور كامل العدد.
وتفاعل جمهور الحفل مع البرنامج مختارات من أعماله القديمة والحديثة منها بيت كبير، قالولى نسيك، عشت معاك حكايات، كلموها عنى، كرهينى فيكى، انت اخترت، اجمل حلم، أيام، حبيبى أنت، مشوفناش خير، من غير ما أحكيلك، قولوله سماح، ده حكاية، متختلفيش، فى بالى، بقالى زمان، سلام، مرة وخلصانة الحكاية.
ويذكر أن تواصل دار الأوبرا المصرية حفلات المهرجان الصيفى بمسرح سيد درويش فى الفترة من 16 اغسطس حتى 6 سبتمبر القادم.
كانت هذه تفاصيل خبر تامر عاشور يستجيب لشاب طلب يشاركه الغناء.. ويمازحه: معاك واسطة ولا إيه؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.