شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات فيلم The Lion King تقترب من المليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم The Lion King إيرادات حول العالم، وصلت الي 962 مليون دولار أمريكي مقتربا من تحقيق المليار الاول والذي طرح في 17 يوليو الجارى.

الفيلم إعادة للنسخة الكرتون التي تم إنتاجها قبل 24 عامًا لتقديمها على طريقة الـLive Action، حيث تم استبدال الإنيمشن فيها بمشاهد أكثر حقيقية، وكان الفيلم قد نجح فى ترك بصمة كبيرة لدى الكثيرين، ويأتى الفيلم بنفس القصة التي طرح بها الفيلم عام 1994

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ويضم النسخة الجديدة من فيلم The Lion King الكثيرمن التعليقات الصوتية للنجوم من بطولة سيث روجن، دونالد جلوفر، الفرى وودارد، تشيويتيل إيجيوفور، بيلى ايشنر، جيمس إيرل جونز، كيجان-مايكل كى، بيونسيه، اريك اندريه، جون كانى، ومن إخراج جون فافرو، وتأليف جيف ناثانسون، بريندا تشابمان، ايرين ميكى، جوناثان روبرتس، ليندا وولفرتون.