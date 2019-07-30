شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاح "ليه كل شمس".. رضوان برحيل يطرح أغنية "حب جديد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب المغربى رضوان برحيل ثانى أغنياته بعنوان "حب جديد"، وهى من كلمات صلاح الدين مجاهد، وألحان أمين رحمون، وتوزيع حمزة الغازى، وهى باللهجة المغربية.

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وتأتى الأغنية لتكون هى الأغنية الثانية من ألبومه الجديد "قربلى حبة" المقرر طرحه خلال شهر أغسطس المقبل، حيث سبق وتم طرح "ليه كل شمس" وحققت نجاحاً كبيراً، وتعاون فيها مع الشاعر أمير طعيمة، وألحان رامى جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم، وتم تصويرها تحت قيادة المخرج محمد نبال.

يذكر أن رضوان برحيل كانت بدايته من خلال أحد برامج اكتشاف المواهب المغربية، وطرح أول أغنياته والتى كانت بعنوان "أواه"، والتى حققت نجاحاً كبيراً وتخطت مشاهدتها أكثر من 40 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".