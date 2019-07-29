شاهدوا.. هجوم حاد على الدكتورة خلود بسبب طريقة استقبالها أطفالها بعد غياب

كتب امير فتحي في الاثنين 29 يوليو 2019 11:47 مساءً - هجوم حاد تعرضت له الدكتورة خلود الكويتية وموجة حادة من الانتقادات من متابعي الدكتورة خلود في آخر ظهور لها برفقة توائمها الثلاث خاصة أنه اتهمت مسبقاً بإهمال لتوائمها الثلاثة ليان وليليان وخالد.

كان سبب الانتقادات الحادة التي تعرضت لها الدكتورة خلود ظهورها الأخير في فيديو جديد لها تناقله عدد كبير جداً من متابعيها ظهرت فيه تستقبل أطفالها بعد غيابها عنهم بسبب السفر وتشير لاشتياقها الشديد لهم.

كانت الدكتورة خلود تحادث ابنتها ليان وتعبر عن اشتياقها الشديد لها وأن شقيقها وشقيقتها ينتظران دورهما في ملاعبة والدتهما لهما كذلك تغزلت الدكتورة خلود بأطفالها واحتضنتهم وعبرت عن اشتياقها الشديد لهم.

خلال الفيديو المصور شوهدت عاملتان منزليتان وهما تقفان إلى جانب الدكتورة خلود حاملتين الطفلين الآخرين ليعرضها هذا المنظر للنقد الحاد أنها تهمل أطفالها وتتركهم بين أيدي عاملاتها ولا تمنحهم العاطفة اللازمة لانشغالها التام عنهم.

واعتبر الكثير من هؤلاء أنها تهمل الاهتمام بأطفالها وأنها لا تمنحهم الكثير من عاطفتها وتترك أمر العناية بهم للعاملات المنزليات.

ومن بين التعليقات السلبية التي تلقتها هي أنها تبين للجمهور إنها تهتم بالتوأم بعد الهجوم عليها حين تركتهم وسافرت للمالديف وتركت أطفالها للخادمات مشير البعض أنها تهتم للمال فقط إلا ان هذه التعليقات ضايقت الدكتورة خلود وأشعرتها بالاستغراب من كمية النقد اللاذع والتدخل في حياتها الخاصة.