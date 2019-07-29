كتب امير فتحي في الاثنين 29 يوليو 2019 11:47 مساءً - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لمحادثة منسوبة للفنانة مي نور الشريف مع أحد الأشخاص، أساءت خلالها للفنان الراحل فاروق الفيشاوي”.
ونفت الفنانة مي نور الشريف الإساءة، مؤكدة أنه حساب مفبرك، ولا تعرف عنه شيئًا، وذلك من خلال مقطع فيديو، نشرته عبر خاصية القصص القصيرة عبر صفحتها الشخصية والرسمية بموقع “إنستجرام”.
وأضافت:” إنها ليس لديها أي حساب آخر”.
وحذرت الجمهور من حساب باسم والدها النجم الراحل نور الشريف، مؤكدة أنه مفبرك أيضًا.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا مي نور الشريف تنفي الإساءة لـ “فاروق الفيشاوي”.. وتحذر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.