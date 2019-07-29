كيم كارداشيان تعمل على تصوير وثائقي مع السجينات

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""الخليج 365"" من بيروت: زارت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان مجموعة من السجينات برفقة الدكتور مارك هاورد من جامعة "جورج تاون" الذي يقدّم محاضرات للسجناء تمنحهم درجات تساعدهم في الحصول على شهادة من الجامعة.

ولقد التقطت عدة صور "سيلفي" برفقة مجموعة من السجناء، وكتبت تعليقاً أوضحت فيه أنها تحضر لفيلمٍ وثائقي عن هؤلاء الأشخاص سيتم بثه على قناة Oxygen خلال الأشهر القادمة.



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