شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاحها فى قرطاج وبنزرت.. لطيفة فى جولة حفلات بتونس حتى منتصف أغسطس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعيش النجمة لطيفة حالة نشاط فنى كبير خلال الفترة الأخيرة، حيث تقيم فى بلدها تونس عدة حفلات خلال هذا الشهر وتستمر حتى أغسطس المقبل.
وبدأت لطيفة حفلاتها فى تونس من خلال العودة للغناء بمهرجان قرطاج الدولى، بعد غياب دام 9 سنوات متواصلة، وذلك يوم ١٩ من يوليو الجارى، لتستمر بعدها فى إقامة عدة حفلات أخرى منها "بنزرت الدولى"، والذى حقق نجاحا كبيرا، كما قدمت أيضا حفلا فى "تستور الدولى"، ثم حفلا آخر فى "المهدية" لتستعيد بذلك لطيفة علاقتها القوية بجمهورها الكبير فى تونس.
وتستمر النجمة لطيفة فى إقامة حفلات حتى يوم 9 أغسطس المقبل، ومن الحفلات التى تقدمها لطيفة خلال الفترة المقبلة، حفلة قابس يوم 2 من الشهر المقبل، ثم طبرقة يوم 4 من نفس الشهر، ثم حفلة بالمهدية يوم 6 أغسطس، وتنهى جولاتها فى تونس بحفلة المنستير يوم 9 أغسطس.
ومع حالة النشاط التى تعيشها لطيفة على مستوى الحفلات تواصل أيضا تجهيزات ألبومها الجديد، والذى سجلت منه حتى الآن مجموعة من الأغانى، أبرزها "شاغلنى" التى طرحتها مؤخرا، وحققت نجاحا كبيرا.
وتعود لطيفة خلال أغسطس المقبل إلى مصر، للاستقرار على باقى أغانى الألبوم، والذى اختارت له اسم "شاغلنى".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد نجاحها فى قرطاج وبنزرت.. لطيفة فى جولة حفلات بتونس حتى منتصف أغسطس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.