شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مسرحية "أوبرا بنت عربى" مستمرة على "السلام" لأسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفنى للمسرح، مد العرض المسرحى "أوبرا بنت عربى" من إنتاج فرقة مسرح الشمس لدمج ذوى الاحتياجات الخاصة التابعة للبيت الفنى للمسرح، ابتداء من الأربعاء المقبل الموافق ٣١ يوليو الحالى على مسرح السلام بقصر العينى، حيث يقدم العرض فى تمام التاسعة مساء، وذلك نظرا للإقبال الجماهيرى الكبير على العرض، بالإضافة إلى دمج الممثلين ذوى الاحتياجات الخاصة مع الممثلين الطبيعيين بالعرض، مما أضفى للعرض تميزا واختلافا.

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وقال هشام على، مخرج العرض، إن المسرحية غنائية تمثيلية تقدم دراما فى شكل أسطورى عن كل المختلفين وذوى القدرات والهمم وكل غريبى الأطوار وأصحاب الاختلافات فى الشكل، وذلك بمشاركة أكثر من 45 فنانا ونجوم السيرك القومى ومشاركة الحيوانات الحية أيضا، بالإضافة الى أداء صوتى مميز لسيدة المسرح العربى الفنانة سميحة أيوب.

"أوبرا بنت عربى" من بطولة علاء قوقة، ماهر محمود، نهاد عبد الفتاح، محمد السعداوى، هانى عبد الحى، ياسمين فرج، شريف غانم عمر فرحان، أداء صوتى للراوى الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، بمشاركة العديد من الشباب والراقصين المتخصصين فى فنون الهيب هوب وأبناء فرقة مسرح الشمس، وأبطال مصر من ذوى القدرات ونجوم السيرك القومى، دراما شعرية إهداء سامح مجاهد، ألحان أحمد الناصر، ديكور رامه فاروق، أزياء أميرة صابر، مكياج أمانى حافظ العرض من تأليف ياسمين فرج، إخراج هشام علي.