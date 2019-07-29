شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل..1700 يورو سعر فستان ياسمين عبد العزيز فى حلقة منى الشاذلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تهتم النجمة ياسمين عبد العزيز الظهور دائما بإطلالات أنيقة ومذهلة تحمل توقيع أهم وأشهر دورالأزياء العالمية، وكانت أخر هذه الإطلالات خلال استضافتها فى إحدى حلقات برنامج "معكم"، الذى تقدمه الاعلامية منى الشاذلى، ومن المقرر إذاعة الحلقة فى عيد الأضحى المقبل على قناة cbc، ويعد ظهور ياسمين فى البرامج الحوارية بعد غياب 17 عاما عن الظهور الاعلامى .

واختارت ياسمين عبد العزيز أن تتألق بفستان ذو تصميم مبهر حمل توقيع دار أزياء DOLCE & GABBANA، ومع البحث والتدقيق وجد أن سعر الفستان 1700 يورو، حيث تلقت ياسمين إشادات كبيرة بعد الكشف عن صور الحلقة وتألقها بفستان وردى مميز.

يشار إلى أن ياسمين عبد العزيز قدمت أخر أعمالها مسلسل "لآخر نفس" فى رمضان الماضى، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وشارك فى بطولته النجوم فتحى عبد الوهاب، وأحمد صلاح حسنى، واحمد العوضى، وثراء جبيل، ومراد مكرم، واخرون، تأليف أمين جمال وورشته الكتابية، وإخراج حسام على، وإنتاج سينرجى .

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