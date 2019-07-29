شكرا لقرائتكم خبر عن مليون لايك × 7 دقائق.. سيلينا جوميز تحقق رقما قياسيا فى عالم السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت المغنية العالمية سيلينا جوميز فى تحقيق رقم قياسى جديد فى عالم السوشيال ميديا، بعد أن حققت صورتها الأخيرة التى نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام مليون لايك خلال 7 دقائق من نشرها.

وظهرت جوميز فى الصورة التى نشرتها وهى ترتدى فستانا أحمر اللون وبه نقوش من الأزهار، على إحدى المراكب داخل البحر، احتفالاً بعيد ميلادها فى إيطاليا.

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ووصل عدد الإعجابات بالصورة التى نشرتها جوميز حتى الآن عبر حسابها الشخصى أكثر من 13.5 مليون لايك، بينما هى تمتلك 154 مليون متابع، وتعد ضمن أكثر نجوم العالم استحواذا على عدد متابعين.

والتقطت عدسات المصورين صوراً لـ"جوميز" بصحبة العديد من الأصدقاء أبرزهم المنتج السينمائى أندريا إيرفولينو التي تبلغ 31 عامًا، فى أحد سواحل إيطاليا، والتى دوماً ما تحرص جوميز على زيارتها مثلما حدث العام الماضى فى هذا الوقت العام وظهر الثنائى معا.