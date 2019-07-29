شاهد.. آل باتشينو يصور عددا من مشاهد مسلسل The Hunt مع لوجان ليرمان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور حاليا النجم العالمى آل باتشينو عددا من مشاهد أحداث مسلسل "The Hunt"، والتى جمعته بالممثل الأمريكى الشاب لوجان ليرمان، وذلك فى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. وقد ظهر آل باتشينو بعدد من الصور خلال استراحة من التصوير قضاها مع ليرمان، وتبادل الثنائى أطراف الحديث. مسلسل "The Hunt" هى دراما مكونة من 10 حلقات تحكى قصة مجموعة من الصيادين النازيين فى السبعينيات تسعى إلى تحقيق العدالة وفق شروطها الخاصة.

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