شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن سماوى: مهرجان جرش نجح بشكل كبير فى جذب الجمهور وهدفنا نشر الوعى والثقافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أيمن سماوى، المدير التنفيذى لمهرجان جرش فى دورته الـ34، إن المهرجان وبشهادة الزوار العرب والأردنيين، وبشهادة الصحافة المحلية والعربية نجح نجاحا يليق بهذا المهرجان الذى يعتبر من أهم المهرجانات الثقافية العربية، والذى يقدم نموذجا مهما عن إدارة الثقافة والفنون فى الأردن.

وتابع سماوى: مهرجان جرش عاد متألقا من خلال حجم زواره الكبير والذى تجاوز الـ80 ألف زائر توزع على فعاليات المدينة الأثرية بجميع مسارحها وساحاتها، وحسب التفاعل مع المطربين وجماهيرهم، أثبت هذا الجمهور بالتزامه وحبه للفرح والحياة أن يستحق الكثير.

وأكد سماوى أن علامات النجاح التى بدت واضحة تمثلت فى العديد من المفاصل المهمة التى تم رصدها خلال أيام المهرجان وخلال الفعاليات العديدة التى انتشرت على مساحة الوطن، فالنجاح الذى ظهر فى مهرجان السينما من خلال حجم الضيوف العرب والنجوم الكبار الذين جاءوا للمشاركة والحضور فى هذا المهرجان، وحجم الأفلام التى عرضت وتنافست على جوائز المهرجان، ونوعية التغطية الإعلامية التى حازها هذا المهرجان تؤكد أهمية هذا المهرجان، حيث سيتم العمل على تطوير الفكرة لاحقا ليكون المهرجان أكثر قدرة على خدمة صناعة السينما فى الأردن.

وأكد سماوى أن التنوع الثقافى الكبير فى البرامج الثقافية التى انتشرت على مساحة الوطن وخدمة جميع الأذواق، أطفال وشباب، وشعراء، وموسيقى، وغناء، ومسرح، وندوات ثقافية، وغيرها، قد قدمت نماذج من التنوع الثقافى والإبداعى الأردنى والعربى بما ارتقى بالذائقة الفنية والموسيقية خاصة من خلال نوعية الفرق العربية التى قدمت لتشارك فى هذا المهرجان.

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وتحدث سماوى عن برنامج أضواء جرش والذى كان نموذجا مهما فى تنويع وتوزيع الفعل الثقافى على مساحة الوطن تحت مظلة جرش للثقافة والفنون، حيث أشار سماوى إلى أهمية أن ينطلق هذا البرنامج قبل فعاليات المهرجان فى المدينة الأثرية، خاصة أن النية تتجه إلى تمديد فترة المهرجان فى العام القادم مع تقليل عدد منصات الفعاليات ليكون الحضور أكثر تركيزا.

وأشار سماوى إلى أن الساحة الرئيسية فى الدورة القادمة ستكون محط اهتمام لجان المهرجان وسيتم الاهتمام بنوعيات الفعاليات التى ستكون عليها، وذلك لأهمية هذه الساحة والإقبال المتزايد عليها، إضافة إلى الاهتمام بالمسرح الشمالى والذى سيكون فى الدورة القادمة وسيتم من خلاله تقديم المنتج الموسيقى الملتزم.

وحول موازنة المهرجان أشار سماوى إلى أهمية أن يعاد النظر فى الموازنة فى الدورة القادمة حتى يتسنى لنا أن نقدم فعاليات ثقافية وفنية متنوعة وذات جودة عالية لجمهور أثبت أنه يستحق ذلك بجدارة، وأن يقوم المهرجان بدوره الذى جاء من أجله وهو نشر الوعى والثقافة والارتقاء بفعالياته.

وأضاف سماوى أن إدارة المهرجان تتطلع الى اهمية عقد شراكات واسعة مع وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة والبدء بالترويج مبكرا للمهرجان وفعالياته، وأن يتم تشكيل هيئة مستقلة لإدارة المهرجانات فى الأردن يتم من خلالها تصنيف هذه المهرجانات كما هو متعارف عليها فى الدول الأخرى.

وكان مهرجان جرش قد اشتمل على أكثر من 170 فعالية على مساحة الوطن شاركت فيها العديد من المؤسسات الوطنية المعنية بالشأن الثقافى، وعلى رأسها نقابة الفنانين الأردنيين ورابطة الكتاب الأردنيين، وغيرها من المؤسسات.