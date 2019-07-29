شكرا لقرائتكم خبر عن صور..كواليس تعاون سعد الصغير مع أشرف البرنس في أغنية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون الموزع الموسيقى أشرف البرنس مع المطرب الشعبي سعد الصغير، فى أغنية "سينجل" لم يستقر على اسمها حتى الآن، من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم.

وكان المطرب الشعبي سعد الصغير قد طرح مؤخرا أغنية "اعمل كده كده" على طريقة الفيديو كليب من كلمات مصطفى حسن وألحان محمد عبدالمنعم وتوزيع ميدو مزيكا وشيبسى، ومن إخراج كامبا وحققت نسب مشاهدة عالية.

يذكرأن الموزع الموسيقى أشرف البرنس قدم العديد من الأغانى الناجحة لنجوم الغناء منهم سامو زين، وحمادة هلال، وسمية الخشاب، وسمسم شهاب، ومصطفى كامل، ومصطفى حجاج، وحسين الجسمي، وشعبان عبد الرحيم، ورلا سعد، ودياب..



