بالصور.. أصالة بـ"نيو لوك" جديد استعدادًا لموسم الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة: حرصت الفنانة أصالة نصري على أن تظهر لجمهورها خلال موسم صيف 2019، بـ"نيو لوك" جديد، وذلك أثناء تواجدها بلبنان. ظهرت أصالة في صور شاركتها عبر حسابها على "إنستجرام" بشعر أشقر طويل. طرحت أصالة مؤخرًا أحدث أغانيها "كبير الشوق"، على موقع "يوتيوب"، وهي من كلمات الجابر، وألحان اسامة العطار، وتوزيع محمد صالح، وتخطت الأغنية حاجز الـ2 مليون مشاهدة منذ بداية طرحها.

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