هند صبري تنشر صورًا من العرض الخاص لـ"الفيل الأزرق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة: شاركت الفنانة هندي صبري جمهورها، عبر "إنستجرام"، صورًا من العرض الخاص لفيلمها الجديد "الفيل الأزرق2". ظهرت هند في الصور رفقة الفنانين كريم عبدالعزيز وشيرين رضا وإياد نصار. وعلقت: "إنها ليلة مدهشة". أقيم العرض الخاص للفيلم الأربعاء الماضي، في أحد المولات التجارية. الفيلم بطولة كريم عبد العزير ونيللي كريم وهند صبري وإياد نصار، كما يظهر بعض من أبطال الجزء ‏الأول ‏ضيوف شرف، وهو عمل من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد‎.‎​

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