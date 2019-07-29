محمد إمام يشوق جمهوره لمشهد من فيلمه الجديد: "ماتعملش زيه في السينما المصرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان محمد إمام صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، يكشف بها عن انتهائه من التدريب على أحد المشاهد الصعبة في فيلمه الجديد " لص بغداد".

وعلق إمام على الصورة قائلًا: " لسه مخلص تدريب على مشهد صعب هصوره الأسبوع ده، في رأيي ما تعملش حاجة زيه في السينما المصرية قبل كده".

Advertisements

وتابع إمام: " كل هدفي في الفيلم ده إني أقدملكم أشكال جديدة علينا في مشاهد الأكشن، إن شاء الله هيعجبكم جداً".

فيلم "لص بغداد"، بطولة محمد إمام، فتحي عبدالوهاب، محمد عبدالرحمن، ياسمين رئيس، صلاح عبدالله، أحمد رزق، وآخرين، ومن تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج "سينرجى".